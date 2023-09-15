Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 44,94'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ NE KADAR?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL'ye yükseldi.

POLİTİKA FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26'a çıktı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 olan GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'a yükseldi. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.