Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu açıkladı: Enflasyon bu tarihte zirve yapacak
Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu, enflasyonun 2024 yılı Haziran ayı sonunda zirve yapacağını açıkladı.
Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamuoyuna duyurulmasının ardından Türkiye ekonomisinin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık yol haritası belli oldu.
Programda, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edilirken 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması beklendi.
Ekonomist Şenol Babuşcu'da enflasyonun zirve yapacağı tarihi açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenol Babuşcu, "2024 yılı Haziran ayı sonu enflasyon tahminim % 100 ZİRVE…" ifadelerini kullandı.
2024 yılı Haziran ayı sonu enflasyon tahminim % 100— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) September 9, 2023
ZİRVE…
AĞUSTOS ENFLASYONU BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.
TÜFE temmuzda ise aylık yüzde 9.49, yıllık bazda yüzde 47.83 artmıştı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023
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