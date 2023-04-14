Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün kısa vadeli dış borcu arttı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:41

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 3,1 artarak 153,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 artışla 63,4 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 yükselişle 55,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre değişim göstermeyerek 10,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 azalarak 20,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,6 düşüşle 16,4 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 22,1 artışla 16,1 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 artarak 49,8 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELI DIŞ BORCU 87.7 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 9,5 artarak 31,6 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1 yükselişle 87,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,6 artarak 78 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,3 yükselişle 74,1 milyar dolara çıktı.

2022 sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, Şubat 2023 itibarıyla 891 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 109 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,5'i dolar, yüzde 25,5'i avro, yüzde 11,8'i TL ve yüzde 18,2'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

Şubat sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 196,3 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 17,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,1, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2, özel sektörün ise yüzde 60,7 paya sahip olduğu görüldü.