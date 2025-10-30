Merkez Bankası açıkladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 10:10:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Piyasa katılımcıları ve hanehalkının enflasyon beklentisi artarken reel sektörün tahmini geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini yayımladı.

Rapora göre, ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcılarında 1,01 puan artarak yüzde 23,26’ya çıktı. Hanehalkı beklentisi 1,40 puan yükselerek yüzde 54,39’a ulaşırken, reel sektör beklentisi 0,50 puan azalarak yüzde 36,30’a geriledi.

EYLÜLDE TÜM SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Sektörel enflasyon beklentileri eylül ayında tüm sektörlerde gerilemişti. Hanehalkı beklentisi bu dönemde 1,08 puan düşüşle yüzde 52,99 seviyesine inmişti.

HANEHALKINDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLER AZALDI

Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak gerçekleşti.

