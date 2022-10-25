Merkez Bankası'ndan kredi faizi adımı

25 Ekim 2022 Salı, 16:33

Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12.19 olarak ilan etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bankacıların verdiği bilgiye göre; TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1.08'den kasım için yüzde 0.95'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13.96'dan yüzde 12.19'a düşüş anlamına geliyor.

TCMB referans yıllık faiz oranını eylülde 100 baz puan ekimde yaklaşık 140 baz puan indirmişti.

TCMB'nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.