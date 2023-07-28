Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:54

Hatice Karahan, Merkez Bankası başkan yardımcısı oldu. Son yıllarda değişimlerle gündemden düşmeyen ve 5 yılda 5 başkan değişen Merkez Bankası'nda bu defa başkan yardımcıları görevden alındı. Geçtiğimiz gün istifa ettiği iddia edilen Emrah Şener'in yanı sıra Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın görevine son verildi. Söz konusu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden İktisat yüksek lisans derecesi aldı. 2006 senesinde Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research’te araştırmalar yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) danışmanlık görevi üstlendi. Karahan ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015 itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde kurucu bölüm başkanlığı görevini ifa etti. 2020 yılında profesör unvanı aldı. Temmuz 2017’de T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmış olan Karahan, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak 2 yıl süreyle görevde bulundu.

Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine getirilen isimlerdne biri olan Hatice Karahan'ın 2014'ten bu yana yandaş Yeni Şafak'ta ekonomi yazıları kaleme aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun 8 Temmuz 2019'da kaleme aldığı köşe yazısında Hatice Karahan ile ilgili bölümde şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan üniversitelere, devletin kritik kurumlarından (başta Sabah olmak üzere) medyaya uzanan garip bir“SETA ağı” var.

Hatice Karahan’ın Cumhurbaşkanı’nın ekonomiden sorumlu danışmanı olduğunu okuyorsunuz. Özgeçmişine bakınca SETA’da ekonomi araştırmaları yaptığını görüyorsunuz."

Terkoğlu'nun, 'Saray’daki ‘SETA lobisi’ni ne zaman konuşacağız?' başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayınız...



