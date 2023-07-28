Merkez Bankası başkan yardımcısı Osman Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay nereli, kaç yaşında?
Merkez Bankası'nda bu defa başkan yardımcıları görevden alındı. Söz konusu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
Osman Cevdet Akçay, Merkez Bankası başkan yardımcısı oldu. Son yıllarda değişimlerle gündemden düşmeyen ve 5 yılda 5 başkan değişen Merkez Bankası'nda bu defa başkan yardımcıları görevden alındı. Geçtiğimiz gün istifa ettiği iddia edilen Emrah Şener'in yanı sıra Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın görevine son verildi. Söz konusu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?
Osman Cevdet Akçay 1961 yılında Trabzon'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında profesyonel olarak Beşiktaş takımında 2 yıl basketbol oynadı.
Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Osman Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.
2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler verdi.
Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümünün başında bulundu.Osman Cevdet Akçay'ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir.
Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde danışmanlık vermekte.
AKÇAY İKTİDARI ELEŞTİRMİŞTİ
Başkan yardımcısı olarak atanan isimlerden Cevdet Akçay'ın 6 Temmuz 2022'de Fatih Altaylı'nın programında iktidarın ekonomi politikasını elleştirdiği ortaya çıktı. İktidarın hem Meclis'i hem de Cumhurbaşkanlığı'nı muhafaza etmesi durumunda 'reel politikalara' dönmeyeceğini savunan Akçay'ın enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu da görüldü. Akçay, "1-2 sene problem var sonra düşer" bakış açısının yanlış olduğunu, sonrasında gelinecek seviyenin 30'larda takılarak daha büyük sorun oluşturacağını söyledi.
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