Merkez Bankası Başkanı Erkan, Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 3 Ekim'de sunum yapacak. Erkan'ın, sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:00
Merkez Bankası Başkanı Erkan, Meclis'te sunum yapacak
Abone Ol google-news

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından 3 Ekim'de Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak Komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, Komisyona, TBMM'ye gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor


Player Alanı
Hafize Gaye Erkan TCMB Meclis Bütçe

İlgili Haberler

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: 'TL varlıklara talebi artırmaya kararlıyız'

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: 'TL varlıklara talebi artırmaya kararlıyız'
Eski Merkez Bankası Başkanı Dursun Yılmaz'dan Gaye Erkan'a: 'Başarı için CV yeterli değil önemli olan icraat'

Eski Merkez Bankası Başkanı Dursun Yılmaz'dan Gaye Erkan'a: 'Başarı için CV yeterli değil önemli olan icraat'
10 yıl sonra gelen karar... Avukat Doğan Erkan: Gezi yargılanamaz

10 yıl sonra gelen karar... Avukat Doğan Erkan: Gezi yargılanamaz

En Çok Okunan Haberler