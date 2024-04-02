Merkez Bankası Başkanı Karahan bankacılarla buluştu: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:21

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:43

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile bir araya geldi.

Toplantıda sıkı parasal koşulların süreceği mesajını veren Karahan, 2024 yılının ikinci yarsında dezenflasyonun tesis edileceğini belirtti.

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen Karahan şunları söyledi:

“Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır."

BANKALARDAN ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK MESAJI

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise Karahan'dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini, kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti.

Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurguladıklarını ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.