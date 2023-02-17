Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'deprem bağışı' açıklaması: 'Milletin parasını millete verdik'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:04

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:11

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı bağış tartışmaları beraberinde getirdi. Yayına bağlanan isimlerden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Depremzedelere yardım için yine bir kamu kaynağının kullanılması, başta sosyal medya ağları olmak üzere tepkiye neden olmuştu.

İşte tepkilerin bazıları...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.

Gazeteci Timur Soykan, "İki, üç gün boyunca yıkılmış şehirlere ulaşamayan AFAD ile günlerce çadır dağıtamayan Kızılay için TV'lerin ortak yayınıyla bağış toplandı. Merkez Bankası 30 Milyar TL, kamu bankaları da milyarlarca lira bağış açıklarken herkes sordu: Halkın parası nasıl halka bağışlanıyor" ifadelerini kullandı. Gazeteci Timur Soykan

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIŞ KAYNAĞI BİLANÇO KÂRI

Merkez Bankası (TCMB) kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, 30 milyar TL'lik bağışı bankanın 2022 bilançosu kârından karşılanacak.

TCMB ise bu bağış kampanyasına 30 milyar TL ile en yüksek bağışı yapan kurum olmuş oldu. TCMB daha önce 1999 depreminde ve pandemi döneminde de bağış yapmıştı.

KAVCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kavcıoğlu, “Yardımı bankanın kârından yaptık. Merkez Bankası anonim şirkettir. Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil" dedi.

”Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur" diyen Kavcıoğlu, aldıkları kararın arkasında olduklarını belirtti.