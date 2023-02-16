Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu, kaç yaşında, nereli, ne mezunu?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:05

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı bağış tartışmaları beraberinde getirdi. Yayına bağlanan isimlerden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 30 milyar TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olarak 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.Kavcıoğlu, 2014 yılında "Makro İktisat" alanında Doçent ünvanını, 2019 yılında Profesör unvanını aldı.



PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU NEREDE ÇALIŞTI?

Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü.

AKP MİLLETVEKİLLİĞİ

Kasım 2015 genel seçimleri'nde AKP Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta.

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU NE ZAMAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU?

20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı.

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU EVLİ Mİ?

Şahap Kavcıoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.





