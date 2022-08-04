TOBB üyelerinden Şahap Kavcıoğlu’na ‘ihracat gelirini bozdurma’ tepkisi: 'Niye bizi zorluyorsunuz?'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun önceki gün katıldığı TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’nın yankıları devam ederken ilginç detaylar da ortaya çıkıyor:

- Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve üç kamu bankası genel müdürünün de katılacağı bildirilmişti. Ancak Akben ile üç kamu bankasının genel müdürü toplantıda yoktu. Bu durum kredi sorunu yaşadıkları kamu bankalarının genel müdürlerini de toplantıda görmek isteyen meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

HAMMADDE ALACAĞIZ

- Toplantının basına kapalı bölümünde, bilgilerin dışarıya çıktığına işaret edilerek kayıt-çekim yapılmaması konusunda katılımcılardan “ricada” bulunuldu. Bu söylenirken “Biz bir aileyiz” vurgusu da yapıldı. Kavcıoğlu da, bu konuda örnek vererek İSO’daki toplantıda kimseye stokçu demediğini ileri sürdü.

- İş dünyası, ekonomide sürekli “üç ay sonra, altı ay sonra düzelecek” söylemi kullanılmasını eleştirdi. Sürekli yanıltıldıklarına işaret eden temsilciler, “Bu tür açıklamalar yapılmasa daha dinamik davranırız” dedi.

- İhracat gelirlerinin yüzde 40’ının TCMB’ye satılması zorunluluğu da eleştirildi. Şöyle vurgular yapıldı: “Niye bize bunu zorluyorsunuz? Dövizi bozdurunca aynı kurdan alamıyoruz. Zarar ediyoruz. Maliyeti yüzde 3 civarında. Niye yüzde 3 zarar edelim? Döviz bozdurma mecburiyeti getiriyorsunuz. Mal alacağız. Dövizi yeniden yerine koyamıyoruz.”