Şahap Kavcıoğlu:'Kısmen başarılı olduk'

02 Ağustos 2022 Salı, 15:42

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta İstanbul Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, sanayicilerin düşük faizli kredilere ulaşmakta zorluk çektiği eleştirilerine sert bir üslupla karşılık vererek kredi bulamayanların yüksek ham madde stoku yapan veya ucuz kredi ile döviz alan sanayiciler olduğunu söylemişti.

Bugün katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısında yaptığı konuşmada ölçülü bir dil kullanan Kavcıoğlu, dolar cinsi reeskont kredilerinden örnek vererek, "Böyle avantajlı bir kredinin hala talep görmesi çok doğal... Hepimize düşen görev bu kredinin hedefli olarak en sağlıklı şekilde doğru firmalara ulaşmasıdır. Çabamız budur. Bunda da kısmen başarılı olduk" dedi.

Kavcıoğlu kredilerin şirketlerin küçük veya büyük olmasından bağımsız tabana yayıldığını savunarak, kredilerin kur ve cari açıkta sorun yaratmayacak şekilde kullanılmasında kararlı olduklarını söyledi.

Kavcıoğlu "Kaynakların döviz kurları ve enflasyonda istikrarsızlık oluşturmayacak ve cari denge hedefimize katkı verecek şekilde kullanılmasının sağlanmasında son derece kararlıyız" dedi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardından TOBB sektör meclisleri üyeleriyle toplantının basına kapalı bölümüne geçildi.

Kavcıoğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

* Yatırımlar ve net ihracatın istikrarlı şekilde artması, ekonomimizin arz kapasitesini destekleyerek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak

* Ekonomide ulaştığımız yeni denge, enerji fiyatları normale döndüğünde cari fazla verme kapasitesine ulaşmamıza ve kısa vade finansman ihtiyacının düştüğüne inmesine işaret etmektedir

* İmalat sanayi istihdamı çok güçlü bir performans sergilemekte

* İhracatçılarımıza üretimi artırmaları için daha elverişli finansal koşulların sağlandığını değerlendiriyoruz

* Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içindeki payı %28'e yaklaşarak 20 yılın zirvesine ulaştı

* Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi, kârlılık göstergeleri uluslararası akranlarından kayda değer olarak pozitif yönde ayrıştı, reel sektörümüz de çok güçlü ve kârlı

* Reeskont kredi (dolar) kullanımları içinde KOBİ'lerin payı istikrarlı olarak arttı, %20'nin üzerine çıktı