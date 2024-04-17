Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

IMF'nin Ekonomik Görünüm Raporu'nu değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin IMF öngörüsünden farklı olarak bu yıl yüzde 4 civarında büyüme kaydedeceğini belirtti. Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminini de açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:20
Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin 2024 için ekonomik görünümünü değerlendirdi.

Blogunda Türkiye’nin bu yıl Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerinin üzerinde büyüme kaydedeceği öngörüsünü paylaşan Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 50 üzeri olarak belirledi.

Eğilmez’in yazısından Türkiye’nin görünümüne ilişkin bölümü şöyle:

"IMF’nin tahminleri doğru çıkarsa Türkiye, geçen üç yılda ulaştığı yüzde 7,1 oranındaki büyüme hızı ivmesini 2024 yılında kaybedecek, enflasyon ise yüksek kalmaya devam edecek. 

Her ne kadar büyümenin yüzde 3,1’e gerilemesiyle enflasyonun yüzde 45’e ve cari açığın yüzde 2,8’e gerilemesi tutarlı görünse de benim tahminlerim daha farklı. Ben bu yıl Türkiye’nin yüzde 4 dolayında büyümesini bekliyorum. Bu beklentimin altında faizlerin düşük devam edeceği tahminim var. 

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Eğer gerçekten de faizler enflasyonun altında kalmaya devam ederse tüketimin azalması, talebin düşmesi ve dolayısıyla enflasyonun denetim altına alınması mümkün olmaz diye düşünüyorum. 

Yıl sonu enflasyonu IMF’nin tahminine yakın bir yerde çıkabilir (benim tahminim yüzde 50’nin üzeridir) ama bu enflasyonun düşüş eğilimine girmesinden değil büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklanacak bir düşüş olacaktır. 

Dolayısıyla baz etkisi bittiğinde yükseliş geri gelir. Büyüme benim tahmin ettiğim gibi yüzde 4 dolayında olursa cari açık da yüzde 3,5 dolayında gerçekleşebilir. 

IMF'NİN TAHMİNİ

IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısı "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığını taşıyor.

Bu raporda IMF'in Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,0 oldu."


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