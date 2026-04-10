Merkez Bankası bilançosu açıklandı: 2025 yılı zararı 1 trilyon TL'yi aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2025’te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılı sonu itibarıyla TCMB’nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın altın mevcudu 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 TL olarak kaydedildi.

İHTİYAT AKÇESİ VE YIL SONU ZARARI

Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB’nin ihtiyat akçesi 334 milyon 168 bin 579 TL oldu. Bu veriler doğrultusunda bankanın 2025 dönemi zararı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 TL (26 milyar 958 milyon 868 bin 905 dolar) olarak hesaplandı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA ZARAR TABLOSU

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar ile üst üste üçüncü kez faaliyet zararı açıkladı. Banka, 2023 yılında 114,3 milyar dolar, 2024 yılında ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirmişti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da 2025 yılını 1 milyar 254 milyon Euro zararla kapattı. AMB, 2024 yılında 7,944 milyar Euro, 2023 yılında ise 1,27 milyar Euro zarar açıklamıştı.

TCMB'nin açıkladığı zarar tablosunun ABD ve Avrupa merkez bankalarının toplam zararlarını aşması dikkat çekti.

*Hesaplamalarda 2025 yılı ortalama dolar kuru baz alınmıştır.