Piyasalarda yeni kriz alametleri... Merkez Bankası borç verenlerden dolar alımlarını kısıtlamalarını istedi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:41

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:45

Türkiye’de kur şokunun yaşandığı Aralık 2021 sonrası devreye alınan önlemlerin önceliği döviz talebini kısıtlamaya yönelik oldu.

Merkez Bankası (TCMB), döviz işlemlerine dönük kısıtlamalara bir yenisini daha ekledi. Bankaların günlük döviz alımlarına sınırlama geldi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye Merkez Bankası, yerel borç verenlerden lira üzerindeki baskıyı hafifletmek için bankalar arası piyasada yaptıkları dolar alım miktarını sınırlamalarını istedi.

Karar, bazı bankalara geçen hafta sözlü olarak iletildi. Günlük limitler, banka bazlı olarak belirlenirken, kur korumalı mevduat (KKM) ürünü kapsamındaki ihtiyaçlarıyla ilişkilendirildi.

Bloomberg haberinde, günlük limiti aşanlara ceza uygulanmadığı, yine de bankaların müşterilerinden güçlü döviz talebiyle karşılaşmaları durumunda bu limitler nedeniyle açık pozisyonda kalma riskleri olduğu, bankaların da bu nedenle döviz alış-satış kur farkını giderek açtığı belirtildi.

DÖVIZ SATIŞINDA 'SORGU SUAL' DÖNEMİ

Seçim öncesinde döviz kurlarında yükselişi önlemek isteyen TCMB, döviz işlemlerinde birçok fiili ve resmi kısıtlama uyguluyor.

Döviz fazlası olarak şirketlerin krediye erişimi zorlaştırılırken, şirketlerin döviz alımlarında da sınırlamalar ve sıkı kontrol mekanizmaları uygulanıyor.

Döviz işlemleriyle ilgili saat sınırlamaları da uygulanırken, alım-satım marjı açılarak döviz talebi soğutulmak isteniyor.

KAPALIÇARŞI İLE BANKA KURU FARKI AÇILIYOR

Günlük limitler ve genişleyen alış-satış farklarının daha fazla şirketi ve bireysel yatırımcıyı İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına itiyor.

Bankalar arası piyasada kur 19.37 iken Kapalıçarşı’da 20’nin üzerinde görünüyor.