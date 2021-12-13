Son dakika | Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale
Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
Video Haberler
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Kar için tarih verildi
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- Bir sigara grubuna daha zam geldi