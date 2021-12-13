Son dakika | Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale

Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

AA
13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:53
Son dakika | Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale
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TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.


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