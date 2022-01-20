Merkez Bankası duyurdu: Faiz kararı öncesinde dikkat çeken gelişme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığına dikkat çekildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığı ifade edildi.
TCMB'nin saat 14.00'te sonuçlarını açıklayacağı toplantı öncesinde, döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.
Bloomberg HT'nin kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurusunda ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını; mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabileceği belirtildi.
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