Merkez Bankası: 'Enflasyondaki artışa en belirgin katkı gıdadan geldi'

04 Kasım 2022 Cuma, 11:06

TCMB fiyat gelişmeleri raporunda tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 3.54 oranında yükseldiği, yıllık enflasyonun 2.06 puan artarak yüzde 85.51 olduğu hatırlatıldı. Bu dönemde yıllık enflasyonun enerji ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükseldiği, yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiği ifade edildi.

ARTIŞ AKARYAKIT FİYATLARINADA YANSIDI



Açıklamada "Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu öne çıksa da fiyat artışlarının grup geneline yayıldığı izlenmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonunda yükseliş eğilimi devam ederken, hizmet enflasyonundaki artışı kiranın yanı sıra akaryakıt fiyatlarının yansımalarının hissedildiği ulaştırma hizmetleri sürüklemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış fiyat artışları kira ve hizmet grubunun genelinde zayıflarken, işlenmiş gıdada bir miktar artmış, temel mallarda ise görece yatay seyretmiştir" ifadelerine yer verildi.

Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilerken, aylık bazdaki artışta uluslararası ham petrol fiyatlarıyla uyumlu olarak yükselen akaryakıt fiyatları ile şebeke suyu fiyatlarının etkisinin öne çıktığı belirtildi.

Uluslararası doğalgaz fiyatlarındaki son dönem gelişmelerin, yurt içi enerji fiyatlarına yansımaya devam ederek elektrik üretimi ve gaz imalatı fiyatlarını yükselttiği ve üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsur olduğu vurgulanarak "Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir" dendi.