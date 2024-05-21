Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:09

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:18

Akademisyen ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda “Son beş yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi, tren çarpmadan hızlı çekimle geri sayıyor” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın mart sonundan bu yana toplam net döviz alımının yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, “Tarihimizde eşi benzeri yok” yorumunda bulundu.

Kara paylaşımının devamında "50 milyar doları kim sattı diye çok soru geldi" diyerek önem sırasına göre şöyle anlattı:

"1) Yabancılar dövizini satıp TL varlık aldı

2) Vatandaş döviz mevduatın bir bölümünü TL'ye çevirdi

3) Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndü

2 ve 3 => bankalar swaplarını TCMB'ye sattı."