Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık net döviz alım tablosunu paylaştı. Kara paylaşımında “Tarihimizde eşi benzeri yok” ifadesini kullandı.
Akademisyen ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda “Son beş yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi, tren çarpmadan hızlı çekimle geri sayıyor” ifadesini kullandı.
Merkez Bankası’nın mart sonundan bu yana toplam net döviz alımının yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, “Tarihimizde eşi benzeri yok” yorumunda bulundu.
Kara paylaşımının devamında "50 milyar doları kim sattı diye çok soru geldi" diyerek önem sırasına göre şöyle anlattı:
"1) Yabancılar dövizini satıp TL varlık aldı
2) Vatandaş döviz mevduatın bir bölümünü TL'ye çevirdi
3) Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndü
2 ve 3 => bankalar swaplarını TCMB'ye sattı."
En Çok Okunan Haberler
-
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- Milli yas ilan edildi!
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
- Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlükte
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Sözleşmedeki hak kaldırılamaz
- CHP'den 'Suruç' hamlesi
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
- Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen kadın katledildi