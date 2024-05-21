Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık net döviz alım tablosunu paylaştı. Kara paylaşımında “Tarihimizde eşi benzeri yok” ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:09
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'
Abone Ol google-news

Akademisyen ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Prof. Dr. Hakan Kara,  X  hesabından yaptığı paylaşımda “Son beş yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi, tren çarpmadan hızlı çekimle geri sayıyor” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın mart sonundan bu yana toplam net döviz alımının yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, “Tarihimizde eşi benzeri yok” yorumunda bulundu.

Kara paylaşımının devamında "50 milyar doları kim sattı diye çok soru geldi" diyerek önem sırasına göre şöyle anlattı:

"1) Yabancılar dövizini satıp TL varlık aldı

2) Vatandaş döviz mevduatın bir bölümünü TL'ye çevirdi

3) Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndü

2 ve 3 => bankalar swaplarını TCMB'ye sattı."


Hakan Kara haberleri rezerv haberleri TCMB haberleri

İlgili Haberler

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı

Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı
Elektriğe zam yolda... Prof. Dr. Hakan Kara tarih verdi

Elektriğe zam yolda... Prof. Dr. Hakan Kara tarih verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten iktidara 'kandırıldık' göndermesi: '22 yıldır bunlar yönetiyor'

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten iktidara 'kandırıldık' göndermesi: '22 yıldır bunlar yönetiyor'
Koç Holding, Yapı Kredi hisselerini satıyor mu?

Koç Holding, Yapı Kredi hisselerini satıyor mu?
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
İrem Altuğ yılın dizisi “Şehrazad”ın kadrosunda

İrem Altuğ yılın dizisi “Şehrazad”ın kadrosunda
Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Peter Pan korku filmi oluyor: “Neverland Kabusu”

Peter Pan korku filmi oluyor: “Neverland Kabusu”
Yok artık daha neler göreceğiz

Yok artık daha neler göreceğiz
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türkiye’de konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türkiye’de konser verecek