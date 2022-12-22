Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayı kararı merakla bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı saati yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Aralık ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz toplantısı 22 Aralık'ta yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.
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