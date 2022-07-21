Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası 2022 Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası 2022 Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:03
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası 2022 Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?
Abone Ol google-news

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını 21 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıkladı. Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Banka, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziranda herhangi bir değişikliğe gitmedi.

MERKEZ BANKASI 2022 TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Yılın yedinci faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası  bu ay da faiz kararında değişikliğe gitmedi ve  yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

 

 

 


merkez bankası TCMB TCMB toplantısı faiz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler