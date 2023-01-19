Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ocak 2023 Merkez Bankası faiz kararı, yüzde kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ocak 2023 Merkez Bankası faiz kararı, yüzde kaç oldu?
TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Ocak ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında sürpriz bir karar vermedi.
MERKEZ BANKASI FAIZ KARARI NE OLDU?
Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, önceki toplantıda olduğu gibi beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı.
Kurul açıklamasında 2022’nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:
"Yılın son çeyreğine dair göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyir ile telafi edildiğine işaret etmektedir. İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır."
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