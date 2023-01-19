Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:46

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:51

TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı saati yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Ocak ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2023 Ocak ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması ise yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti.