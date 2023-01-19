Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2023 Ocak ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?
TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2023 Ocak ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı saati yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Ocak ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2023 Ocak ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak Perşembe günü yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması ise yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti.
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