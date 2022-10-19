Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Merkez Bankası, Aralık 2021'den beri sabit tutulan politika faizi, 2022 Ağustos'unda da yüzde 14'ten 13'e indirmişti. Eylül ayında ise politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.
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