Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Ocak ayında yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ve vasiyetini erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı açıkladı. Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Billur Kalkavan 59 yaşında yaşımını yitirdi. Kötü haberi, Buğra Bahadırlı duyurdu.
BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?
Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşıdır. Billur Kalkavan ve Buğra Bahadırlı 13 yıldır beraberdi.
BUĞRA BAHADIRLI KAÇ YAŞINDA?
Buğra Bahadırlı 38 yaşındadır.
BUĞRA BAHADIRLI'NIN YAŞAMI
Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuyan Bahadırlı, Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun oldu.
BUĞRA BAHADIRLI NE İŞ YAPIYOR?
Buğra Bahadırlı Sakarya Fırat, Bugün Saraylısı gibi dizilerde oyunculuk yaptı.
BİLLUR KALKAVAN'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.
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