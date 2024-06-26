Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayında vereceği faiz kararına ilişkin bekleyiş sürüyor. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükseldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönünde.