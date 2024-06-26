Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını bu hafta açıklayacak. Banka, nisan ve mayıs aylarında politika faizini sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:28
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur?
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayında vereceği faiz kararına ilişkin bekleyiş sürüyor. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla  politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükseldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönünde.


politika faizi haberleri Faiz kararı haberleri faiz haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri

İlgili Haberler

Suzuki, MG ve SWM'ye özel kredi avantajı! Yüzde sıfır faiz...

Suzuki, MG ve SWM'ye özel kredi avantajı! Yüzde sıfır faiz...
Faiz artırımı, kamuda tasarruf gibi adımları istediği gibi atamayan Şimşek’in paketi de tırpanlandı

Faiz artırımı, kamuda tasarruf gibi adımları istediği gibi atamayan Şimşek’in paketi de tırpanlandı
1 Temmuz'da başlıyor: Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak

1 Temmuz'da başlıyor: Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler