Suzuki, MG ve SWM'ye özel kredi avantajı! Yüzde sıfır faiz...

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:55

Yapılan açıklamaya göre, banka 2 farklı taşıt kampanyası başlattı.

Banka, 'Hızlı Finansman' anlaşmalı bayilerden alınacak Suzuki ve MG marka sıfır kilometre araçlarda kullanılacak finansman tutarına göre faizsiz kredi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamada, 'Hızlı Finansman' anlaşmalı bayilerden alınacak SWM marka sıfır kilometre araçlarda da finansman tutarına göre yüzde 1.99 ''kâr payı'' alındığı belirtildi.