Suzuki, MG ve SWM'ye özel kredi avantajı! Yüzde sıfır faiz...

Özel bir banka, Suzuki ve MG marka taşıtlara özel faizsiz finansman kampanyasını ve SWM marka araçlara özel finansman kampanyasını hizmete sundu.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:55
Suzuki, MG ve SWM'ye özel kredi avantajı! Yüzde sıfır faiz...
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Yapılan açıklamaya göre, banka 2 farklı taşıt kampanyası başlattı.

Banka, 'Hızlı Finansman' anlaşmalı bayilerden alınacak Suzuki ve MG marka sıfır kilometre araçlarda kullanılacak finansman tutarına göre faizsiz kredi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamada, 'Hızlı Finansman' anlaşmalı bayilerden alınacak SWM marka sıfır kilometre araçlarda da finansman tutarına göre yüzde 1.99 ''kâr payı'' alındığı belirtildi.


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