Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:24

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 Ekim ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası PPK Toplantısı 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.