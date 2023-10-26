Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi: İşte ekonomistlerin faiz tahmini!
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu, ekim ayına ilişkin politika faizi kararını bugün açıklayacak. Kritik karar öncesi ekonomistlerin faiz tahminleri de belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te ekim ayına ilişkin politika faizi kararını açıklayacak.
Merkez Bankası yeni yönetimi 4 toplantıda politika faizini 2150 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten yüzde 30’a çıkarmıştı.
İsrail-Filistin çatışması piyasalarda şok etkisi yaratırken emtia fiyatlarında sınırlı artışlar görüldü.
Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararını daha da kritik hale getirdi.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ
Ekonomistlerin ise TCMB'nin politika faizine ilişkin tahminleri belli oldu.
AA Finans'ın anketine katılan 19 ekonomist, 50 ila 500 baz puanlık bir artırım öngörürken politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.
Morgan Stanley de Merkez Bankası'na yönelik faiz artırım beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
ABD'li banka, TCMB'nin politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselteceğini öngörürken, kasım ayında da faizin yüzde 37,50 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.
DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ ÖNGÜRÜSÜ
Alman bankacılık devi Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir şahin tahmini geldi.
Ekonomistler Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 300 baz puan artırarak yüzde 33'e çıkarabileceğini belirtti.
Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller de TCMB'nin gelecek hafta politika faizini 500 baz puan artırabileceğini kaydetti.
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