Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim Merkez Bankası faiz oranı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 2023 faiz kararı bu hafta gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim Merkez Bankası faiz oranı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı bu hafta ilan edilececek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim Merkez Bankası faiz oranı ne olacak?
MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası PPK Toplantısı 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?
TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.
EYLÜL AYI FAİZ ORANI NE KADAR?
Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan arttırarak 30'a yükseltmişt
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