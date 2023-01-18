Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Merkez Bankası ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti. Aralık ayında sabit tutulan faizin bu ay da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 19 Ocak saat 14:00'te açıklayacak.

SON 4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans’ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

SON 4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi? Beklentiler neler? İşte beklentiler...

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma’nın Ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutması bekliyor.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 14 ekonomistin 13’ü faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1 ekonomist faizin 100 baz puan indirileceği ve yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 22,50 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 30,00, en düşük beklenti ise yüzde 7,00 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 21,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40,00 ila yüzde 5,00 bandında gerçekleşmişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.