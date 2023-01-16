Merkez Bankası: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda azaldı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:21

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Kasım dönemi verilerini yayımladı.



Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Kasım sonu itibariyle 161.2 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde 2021 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar azalarak 152.6 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli borcun ise 1.1 milyar dolar artarak 8.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yılın içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri toplam 40,9 milyar dolar oldu.