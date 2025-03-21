Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalardan kritik adımlar: Mevduat faizleri yükselecek mi?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:49

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:49

Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını artırarak piyasalardaki dalgalanmaları kontrol altına almayı ve döviz kuru üzerinde istikrar sağlamayı amaçladı. Ekonomist Sefer Şener, bu gelişmenin ardından bankaların mevduat faizlerini artırmasının, döviz ve altına olan talebi dizginlemeye yönelik bir strateji olacağını ifade etti.

FAİZ ARTIŞI VE PİYASALARIN TEPKİSİ

Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükselterek döviz kurundaki dalgalanmalara karşı önlem aldı. Faiz artışı öncesinde döviz piyasasında yüzde 7-8 seviyelerinde dalgalanmalar yaşanırken, piyasalarda 200-250 baz puanlık faiz indirimi beklentisi azaldı.

Prof. Dr. Sefer Şener, bu adımın piyasada denge sağlamaya yönelik olduğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın faiz artışıyla birlikte piyasalardaki oynaklık azalacak ve döviz talebi kontrol altına alınacaktır” dedi.

Son üç gün içinde dolar 36,60 seviyelerinden yükselerek 38’in üzerine çıktı. Küresel ekonomik gelişmeler de piyasalarda etkili oldu. ABD Merkez Bankası (FED) kararları, Avrupa Birliği’nin ticaret politikaları ve küresel belirsizlikler döviz kurlarındaki hareketliliği artırdı. Borsa İstanbul’da ise ilk etapta sert satışlar görülse de Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle dengeleme süreci başladı.

MERKEZ BANKASI’NIN REZERVLERİ GÜÇLÜ

Merkez Bankası, faiz artırımına ek olarak zorunlu karşılıklar ve depo alım ihaleleriyle piyasadaki likiditeyi ayarlamaya devam edecek. Bankanın rezerv durumu ise şu şekilde:

Brüt rezerv: 171,5 milyar dolar

171,5 milyar dolar Net rezerv (SWAP dahil): 70 milyar dolar

70 milyar dolar Net rezerv (SWAP hariç): 65,5 milyar dolar

Merkez Bankası’nın güçlü rezervleri, piyasalardaki aşırı oynaklığı önleme açısından önemli bir güvence sağlıyor.

NİSAN AYINDA FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR MU?

Piyasalar daha önce nisan ayında 200-250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Ancak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon üzerindeki olası etkileri nedeniyle bu beklenti zayıfladı. Şu an için faiz artışı olasılığı düşük görünse de piyasadaki gelişmelere bağlı olarak Merkez Bankası’nın yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

BANKALAR HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma faiz oranını artırması, bankaların da mevduat faizlerini yukarı çekmesini gündeme getirdi. Bankaların döviz ve altına yönelimi engellemek için mevduat faizlerini 200-400 baz puan artırabileceği belirtiliyor. Böylece yatırımcılar, döviz yerine TL’de kalmaya teşvik edilecek. Önümüzdeki günlerde bankaların bu yönde adımlar atması bekleniyor.

DÖVİZ VE ALTINDA ALIM-SATIM FIRSATI MI?

Son üç günde döviz ve altında sert yükselişler yaşandı. Ancak uzmanlar, bu tür dönemlerde alım-satım yapmanın riskli olduğunu vurguluyor. Bunun nedenleri şöyle: