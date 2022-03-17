Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (17 Mart 2022)

17 Mart 2022 Perşembe, 03:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler bugün yapılacak toplantının sonucuna çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı ile piyasalara yön verecek.

Merkez Bankası 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'NİN İLK 2 AYINDA SABİT TUTULMUŞTU

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak.