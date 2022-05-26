Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Piyasaların gözü saat 14.00'da

26 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Karar öncesinde döviz kurlarında yükseliş sürerken piyasaların gözü 14.00'a çevrildi.

TL ay başından beri dolar karşısında yüzde 8'in üzerinde değer kaybı yaşarken yılbaşından beri kayıp ise yüzde 19'a yaklaştı. Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk 4 ayına göre belirgin bir artış eğiliminde.

Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendi ait döviz rezervleri mevcut kur politikasında her geçen gün daha çok eriyor.

TCMB'nin toplam rezervi 13 Mayıs itibarıyla 102 milyar doların altına, uluslararası net rezervler ise 11.5 milyar dolara geriledi. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.