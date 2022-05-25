Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 'Yukarıdan izin alamayacaklar' yorumu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:39

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayı faiz kararına çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Beklentiler, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmak konusundaki ısrarının devam edeceği yönünde olurken, faizin sabit kalması enflasyondaki yukarı yönlü hareketinin devam edeceği anlamına geldiği için eleştiriliyor.

FAİZ GEÇEN YIL 500 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

Merkez Bankası en son Mart 2021’de politika faizini 2 puan yükseltmiş bu yükselişi ise 4 aylık sabit tutma stratejisi izlemişti.

Politika faizini sabit tutma stratejisi Eylül 2021’de son bulmuş ve Merkez, eylülden aralığa kadar politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARININ YARATTIĞI ETKİLER

Merkez Bankası'nın bu tutumu piyasaları etkilerken enflasyonda da ciddi artışlar yaşanmıştı.

1 Ocak 2021’de 7.43 olan dolar, Merkez Bankası’nın aralık ayı toplantısında aldığı bir puanlık faiz indirimi ile 15.52’ye kadar çıkmış aynı zamanda Euro da 17.60 seviyesine ulaşmıştı.

20 Aralık'a kadar kısa süre içerisinde 18 lirayı gören dolar müdahalelerle 12 liraya kadar gerilemişti. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık gecesi dolara müdahale olmadığını iddia etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılı Ocak ayına ilişkin paylaştığı verilere göre Ocak ayında enflasyon 1.68 artarken yıllık bazda 14.97 olmuştu.

TÜİK’in 2021 yılı aralık ayı enflasyonlarına baktığımızda ise aylık yüzde 13.58 artan enflasyon, yıllık 36.08’e yükselmişti.

2022’NİN TABLOSU DAHA DA KARANLIK

TCMB’nin Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sonunda duyurduğu faiz kararı 2022 yılı içerisinde hiç değişmedi. Aralık ayında 15 baz puandan 14 puana indirilen faiz hep sabit tutuldu.

2022 yılı enflasyon verilerine bakıldığında ise bu para politikasının etkileri net şekilde görülüyor.

Ocak ayı enflasyon artışı yüzde 11.10 olurken yıllık enflasyon yüzde 48.69’du. En son açıklanan nisan ayı verilerinde ise aylık enflasyon yüzde 7.25 olurken yıllık enflasyon yüzde 69.97’ye kadar çıktı.

Döviz kurlarına baktığımızda ise dolar da Euro da 20 Aralık'taki rekor seviyeye ulaşmaya oldukça yakın. Euro 6 ayın ardından tekrar 17 liranın üzerini görürken dolar ise 16 liraya yaklaşmış durumda.

FAİZİ MERKEZ BANKASI BELİRLEMİYOR

Merkez Bankası’nın faiz kararına ve etkilerine ilişkin Cumhuriyet.com.tr'den Gülben Dikmen'e değerlendiren ekonomist Şenol Babuşcu faiz kararının Merkez Bankası tarafından saptanmadığını kararının ‘yukarıdan’ saptandığını belirterek “Bir değişikliğe gidileceğini düşünmüyorum çünkü izin alamayacaklar” dedi.

ENFLASYON 3 HANELİ RAKAMLARA ULAŞACAK

Merkez Bankası’nın faiz kararını sabit tutması durumunda enflasyondaki yukarı yönlü hareketin kasım ayına kadar devam edeceğini aktaran Babuşcu, enflasyonun 3 haneli rakamlara ulaşacağını söyledi.

Babuşcu, gündemde yer alan ‘döviz kurlarına müdahale’ konusu hakkında da “Merkez Bankası’nın kurlara müdahelesi herkes tarafından biliniyor fakat nereye kadar müdahale edebilir. Zaten müdahelenin çok başarılı olduğu da söylenemez kurlar bir taraftan yükselmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

"MERKEZ BANKASI’NIN EN ÖNEMLİ SİLAHINI ELİNDEN ALDILAR"

Merkez Bankası’nın para politikasındaki en önemli silahının politika faizi olduğunu, politika faizinin geçersizleştirilmesinin ve gerçeği yansıtmamasının bir sonucu olarak Merkez Bankası’nın dışlandığının altını çizen Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin de "Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik" sözleri ile bu durumu netleştirdiğini aktardı.

“TÜRKİYE’DE ENFLASYONLA MÜCADELE YOK”

Enflasyonla mücadeleki en önemli kurumun Merkez Bankası olduğunu hatırlatan Babuşcu, Merkez Bankası’nın etkinsizleştirilmesi ile Türkiye’de enflasyonla mücadele eden bir kurumun olmadığını belirterek şunları söyledi:

“- Türkiye’de enflasyonla mücadele yok. 6 aydır enflasyon ve kurlar yükseliyor. Enflasyonla mücadele edecek en önemli kurum etkinsizleştirilmiş bir halde. Bunun sonuçlarını da enflasyon ve kurların yükselişi olarak görüyoruz.

- Acilen iktisat kitaplarında yazan para politikalarına ve maliye politikalarına dönülmesi gerekiyor, bu dönüş olmazsa Türkiye’deki ekonomik kriz daha da derinleşecek”