TCMB faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasıyla birlikte, bankalar yeni mevduat faiz oranlarını belirlemeye başladı. 17 Nisan 2025 itibarıyla, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. Bankalar, 1 milyon TL'lik yatırımlar için cazip geri ödeme seçenekleri sunuyor. İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve geri ödeme detayları.

TCMB faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 46 seviyesine çıkararak 350 baz puan artırması sonrasında, bankaların mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. 17 Nisan 2025 itibarıyla bankalar, mevduat faizlerini yeniden belirlerken, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları sorguluyor. İşte 1 milyon TL'ye en yüksek faiz oranını veren bankalar ve geri ödeme detayları:

FİBABANKA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49,00  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 770 TL  
  • Aylık Kazanç: 35 bin 770 TL

TÜRKİYE FİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

ANADOLUBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

QNB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL

CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL  
  • Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL

ODEABANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 769 TL  
  • Aylık Kazanç: 35 bin 769 TL

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 397 TL  
  • Aylık Kazanç: 35 bin 397 TL

YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL  
  • Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL  
  • Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 35,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 26 bin 454 TL  
  • Aylık Kazanç: 26 bin 454 TL

HALKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 42  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 31 bin 298 TL  
  • Aylık Kazanç: 31 bin 298 TL

ON PLUS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45,5  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 33 bin 906 TL  
  • Aylık Kazanç: 33 bin 906 TL

ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 34 bin 279 TL  
  • Aylık Kazanç: 34 bin 279 TL

Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #faiz #Mevduat #Mevduat faizi

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