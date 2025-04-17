TCMB faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 46 seviyesine çıkararak 350 baz puan artırması sonrasında, bankaların mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. 17 Nisan 2025 itibarıyla bankalar, mevduat faizlerini yeniden belirlerken, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları sorguluyor. İşte 1 milyon TL'ye en yüksek faiz oranını veren bankalar ve geri ödeme detayları:

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49,00

Yüzde 49,00 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL

1 milyon 36 bin 515 TL Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Yüzde 47,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 770 TL

1 milyon 35 bin 770 TL Aylık Kazanç: 35 bin 770 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Yüzde 48,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL

1 milyon 36 bin 515 TL Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL

1 milyon 36 bin 515 TL Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL

1 milyon 36 bin 515 TL Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Yüzde 48,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL

1 milyon 36 bin 142 TL Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Yüzde 48,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL

1 milyon 36 bin 142 TL Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 769 TL

1 milyon 35 bin 769 TL Aylık Kazanç: 35 bin 769 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Yüzde 47,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 397 TL

1 milyon 35 bin 397 TL Aylık Kazanç: 35 bin 397 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL

1 milyon 35 bin 24 TL Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL

1 milyon 35 bin 24 TL Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Yüzde 35,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 26 bin 454 TL

1 milyon 26 bin 454 TL Aylık Kazanç: 26 bin 454 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 31 bin 298 TL

1 milyon 31 bin 298 TL Aylık Kazanç: 31 bin 298 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Yüzde 45,5 Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 33 bin 906 TL

1 milyon 33 bin 906 TL Aylık Kazanç: 33 bin 906 TL

ALTERNATİF BANK