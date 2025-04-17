TCMB faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasıyla birlikte, bankalar yeni mevduat faiz oranlarını belirlemeye başladı. 17 Nisan 2025 itibarıyla, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. Bankalar, 1 milyon TL'lik yatırımlar için cazip geri ödeme seçenekleri sunuyor. İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve geri ödeme detayları.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 46 seviyesine çıkararak 350 baz puan artırması sonrasında, bankaların mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. 17 Nisan 2025 itibarıyla bankalar, mevduat faizlerini yeniden belirlerken, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları sorguluyor. İşte 1 milyon TL'ye en yüksek faiz oranını veren bankalar ve geri ödeme detayları:
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 49,00
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 770 TL
- Aylık Kazanç: 35 bin 770 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 48,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 515 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 515 TL
QNB
- Faiz Oranı: Yüzde 48,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 48,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 36 bin 142 TL
- Aylık Kazanç: 36 bin 142 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 769 TL
- Aylık Kazanç: 35 bin 769 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 397 TL
- Aylık Kazanç: 35 bin 397 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL
- Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 35 bin 24 TL
- Aylık Kazanç: 35 bin 24 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 35,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 26 bin 454 TL
- Aylık Kazanç: 26 bin 454 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 31 bin 298 TL
- Aylık Kazanç: 31 bin 298 TL
ON PLUS
- Faiz Oranı: Yüzde 45,5
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 33 bin 906 TL
- Aylık Kazanç: 33 bin 906 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Geri Ödeme Miktarı: 1 milyon 34 bin 279 TL
- Aylık Kazanç: 34 bin 279 TL
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