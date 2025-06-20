Merkez Bankası faizi sabit tuttu: Dolar ve Euro rekor seviyelerde!

Küresel jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler, döviz piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Yurtiçinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu.
Bu gelişmelerin ardından dolar/TL kuru günü 39,46 ile 39,56 lira aralığında geçirerek 39,50 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününde ise sabah saat 08.10 itibarıyla kur 39,65 seviyesinden işlem görüyor.
EURO/TL TARAFINDA DA YÜKSELİŞ VAR
Döviz piyasalarındaki yukarı yönlü hareket Euro/TL paritesine de yansıdı. Euro/TL kuru, dün 45,33 ile 45,59 TL arasında dalgalandıktan sonra günü 45,53 seviyesinde kapattı.
Bugün sabah saatlerinde ise kur 45,73 seviyesine çıkarak yükseliş eğilimini sürdürdü.