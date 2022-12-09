Merkez Bankası FAST sistemi için 'Güvenlik Katmanlama Servisi'ni duyurdu

09 Aralık 2022 Cuma, 11:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere SİPER platformunu geliştirerek hizmete sunduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada "SİPER platformu çalışma prensibi, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasadışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağlamaktır. SİPER sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabilecektir" ifadesi yer aldı.

SİPER'in finansal kuruluşların hizmetine yeni açılmasına rağmen bugün itibarıyla, testler ve teknik sertifikasyonlarını tamamlayıp dört bankanın platform üzerinden haberleşmeye başladığı belirtilerek "İki bankamız da test ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olup gerçek ortama geçişleri tamamlanmak üzeredir. 2023 yılı ilk çeyreğinde FAST üyesi tüm finansal kuruluşların SİPER entegrasyonunu tamamlamaları beklenmektedir" açıklaması yapıldı.