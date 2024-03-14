Merkez Bankası, finansal istikrar kapsamında TL’yi azaltmak için dün yeni adımlar attı: Piyasada bilek güreşi!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2024 - 04:00

Mali piyasalar dün, özellikle Merkez Bankası’nın bankacılık sistemine yönelik yeni adımlarıyla çok hareketli bir gün yaşadı.

Reuters’ın haberine göre zorunlu karşılıkların uygulama talimatında değişiklik yapan Merkez Bankası, serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesini istedi. Banka bunların yanında zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti. Gelişmeleri yorumlayan bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi. Ayrıca bankacılar, ticari ve tarımsal kredi faiz oranlarının müşteri risk düzeyine göre yüzde 60’a kadar yükseldiğini belirtirken bazı bankalarda limitlerin de düşürüldüğünü kaydettiler.

Borsa indi dolar çıktı

Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi teyit eden Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bazı bankalar 100.000 TL’nin üstünde kredi kullandırmazken bazıları ise tamamen durdurdu” dedi. Yeni düzenlemenin bankalara etkisi konusunda yorum yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal da kararların sonuçlarına atıf yaptı: “Banka kârlarına yük olacak bir aksiyon, doğal olarak BİS’teki bankacılık endeksi negatif” dedi. Piyasa uzmanı İris Cibre ise yine sosyal medya üzerinden konuya farklı bir açıdan baktı: “Bankalara gelen satışın nedeni belli oldu da, ne kadar manasız bir neden olduğunu bakalım ne zaman çakalar:) Dert kredi faiz marjının daralması amma velakin, bankaların şu son ayda artırdığı spreadden elde ettikleri kazancın yanında devede kulak olabilir:)”

Yaşanan bu gelişmeler, Borsa İstanbul’u özellikle bankacılık hisseleri üzerinden etkiledi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 5’e kadar gerilerken günü yüzde 3.9 düşüşle tamamladı. BİST 100 Endeksi de gün içinde en düşük 8 bin 939 puana kadar inerken günü yüzde 1.75 düşüşle 8 bin 910 puanda tamamladı. Dolar/TL ise anlık fiyatlarda 32.89 seviyesine kadar çıkarken günü de yine yükselişle 32.10-32.20 düzeyinde kapattı.