Merkez Bankası: 'Gıda geneline yayılan artışlar sürdü'

06 Aralık 2022 Salı, 10:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1,5 yıl sonra baz etkisinden dolayı ilk yavaşlamasını kaydeden enflasyona ilişkin değerlendirmesinde gıda grubu geneline yayılan artışların sürdüğünü belirtti.

TCMB Kasım döneminde tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal gruplarının sürüklediğini, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmelerinin öne çıktığını ifade etti.

Yıllık enflasyonun temel mallarda tüm alt gruplarda düşüş kaydettiğine vurgu yapan TCMB enerji yıllık enflasyonunun baz etkisiyle gerilediğini, bu grupta aylık artışın da nispeten ılımlı seyrettiğini belirtti.

GIDADA YAYILMA VURGUSU

Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin yanı sıra süt ve süt ürünleri fiyatlarının öne çıktığını ifade eden TCMB grup geneline yayılan artışların da devam ettiğini belirtti.

Kasım döneminde hizmet grubunda yıllık enflasyonun kira ve haberleşmede yükseldiği diğer alt gruplarda gerilediği, kiraların mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık artış oranının da yavaşladığı ifade edildi.

Elektrik, doğalgaz imalatının yanı sıra rafine petrol ürünleri ile ana metal sanayi fiyatlarındaki düşüşler öncülüğünde üretici fiyatlarında aylık artış oranının önemli ölçüde yavaşladığını vurgulayan TCMB, bu doğrultuda üretici yıllık enflasyonunun gerilediğini söyledi.