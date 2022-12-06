Merkez Bankası: 'Gıda geneline yayılan artışlar sürdü'
TCMB kasım ayında gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze ile süt ürünlerinin öne çıktığını, buna karşın grup geneline yayılan artışların devam ettiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1,5 yıl sonra baz etkisinden dolayı ilk yavaşlamasını kaydeden enflasyona ilişkin değerlendirmesinde gıda grubu geneline yayılan artışların sürdüğünü belirtti.
TCMB Kasım döneminde tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal gruplarının sürüklediğini, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmelerinin öne çıktığını ifade etti.
Yıllık enflasyonun temel mallarda tüm alt gruplarda düşüş kaydettiğine vurgu yapan TCMB enerji yıllık enflasyonunun baz etkisiyle gerilediğini, bu grupta aylık artışın da nispeten ılımlı seyrettiğini belirtti.
GIDADA YAYILMA VURGUSU
Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin yanı sıra süt ve süt ürünleri fiyatlarının öne çıktığını ifade eden TCMB grup geneline yayılan artışların da devam ettiğini belirtti.
Kasım döneminde hizmet grubunda yıllık enflasyonun kira ve haberleşmede yükseldiği diğer alt gruplarda gerilediği, kiraların mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık artış oranının da yavaşladığı ifade edildi.
Elektrik, doğalgaz imalatının yanı sıra rafine petrol ürünleri ile ana metal sanayi fiyatlarındaki düşüşler öncülüğünde üretici fiyatlarında aylık artış oranının önemli ölçüde yavaşladığını vurgulayan TCMB, bu doğrultuda üretici yıllık enflasyonunun gerilediğini söyledi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması