Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

18 Kasım 2021 Perşembe, 14:05

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.

Banka, enflasyonda yüzde 20’ye yaklaşılmasına rağmen eylül ve ekimde toplamda 300 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı.



5 DAKİKA GEÇ AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıkladı. Gecikmenin yaşandığı dakikalarda Merkez Bankası'nın sitesine ulaşılmadı.



''FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM MESAJI''

Kararda yer alan “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleriyle aralıkta faiz indirimine devam mesajı verdi.

DOLARDA SERT YÜKSELİŞ

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz kararının ardından dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi. Karar öncesi 10,55 civarında seyreden kur, ilk tepki olarak 10,97'İn üzerine çıktı.

ERDOĞAN "İNDİRİN" SİNYALİ VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" demişti.