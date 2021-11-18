Son dakika | Merkez Bankası'nın 'faiz' kararının ardından dolar 11 TL'yi geçti
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin açıklamasının ardından dolar ve euro yukarı yönlü hareketlendi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.
Kararın hemen ardından yüksek enflasyona rağmen TCMB'nin politika faizini 1 puan indirerek yüzde 15'e düşürmesiyle 10,57 olan dolar/TL, 11,07’ye yükseldi.
Euro/TL ise 12,57'nin üzerini test etti.
''FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM MESAJI''
Kararda yer alan “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleriyle aralıkta faiz indirimine devam mesajı verdi.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Otomotiv devinden ‘Türkiye’ kararı
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Karamollaoğlu'ndan yeni 'Erdoğan' açıklaması