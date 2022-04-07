Merkez Bankası, KİT'lere döviz satışını kıstı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) 3,24 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayındaki rekorun ardından Mart ayında KİT'lere Döviz satışını kıstı.
TCMB verilerine göre Mart ayında aralarında kamunun doğalgaz ithalat şirketi BOTAŞ'ın da olduğu KİT'lere döviz satışı 3,24 milyar dolar oldu. Şubat ayında bu rakam 5,4 milyar dolar ile rekor seviyeye çıkmıştı.
Bloomberg'in haberine göre, Mart ayında açıklanan rakamla birlikte beş ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 18 milyar doları aştı.
2021 yılı tamamında TCMB'nin KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6,1 milyar doları bulmuştu.
TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021'in Ocak-Mayıs ve Temmuz-Eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.
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