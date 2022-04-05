TCMB: "KDV indirimi daha olumsuz görünümü sınırladı"

05 Nisan 2022 Salı, 10:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 60'ı aşan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı. Raporda tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı, emtia fiyatlarındaki artışın jeopolitik gelişmelerle belirginleştiği ifade edildi. KDV indirimlerinin etkilerine de atıfta bulunuldu. Raporda enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldiği belirtildi.

Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı, emtia fiyatlarındaki artışın jeopolitik gelişmelerle belirginleştiği ifade edilerek "Yılın başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleşmiştir" açıklaması yapıldı.

"ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ DAHA OLUMSUZ GÖRÜNÜMÜ SINIRLADI"

Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünümün yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olurken elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indiriminin daha olumsuz bir görünümü sınırladığı ifade edildi.

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatlarının Mart ayında görece yatay seyrettiği vurgulandı.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAMALARLA ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR SÜRDÜ"

Ayrıca, gıda grubu alt kalemlerinde KDV indiriminin sarkan etkilerinin gözlenmeye devam ettiği, temel malda yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda yatay seyrederken diğer alt gruplarda yükseldiği ifade edildi.

Raporda "Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir.

Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden güçlü yükseliş ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir" ifadeleri de yer aldı.