TCMB rezervleri erimeye devam ediyor

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

İHA
24 Mart 2022 Perşembe, 15:04
TCMB rezervleri erimeye devam ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. 

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu. 

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi. 

Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara indi. 



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