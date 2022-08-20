AKP'li Şamil Tayyar'dan Merkez Bankası'nın kararına eleştiri: 'Bir yerde sorun var'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen günlerde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. TCMB'nin bu kararıyla yıl başından bu yana düzenlenen yedi PPK toplantısının ardından ilk defa faiz oranı değiştirilmiş oldu.

Eski AKP Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan Merkez Bankası'nın söz konusu kararını eleştirdi. Tayyar paylaşımında, "Bir yerde sorun var" dedi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Faiz düştükçe… İhtiyaç sahibi yüksek faizle borçlanıyorsa… Bankalar kârlarını katlıyorsa… Bir yerde sorun var. Bu sorun çözülmedikçe maksat hasıl olmaz."