Merkez Bankası'na yeni başekonomist ataması!

Geçtiğimiz haftalarda Fed’de ve JPMorgan’da görev yapan Türk ekonomist Murat Taşçı’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) danışman olarak atandığı görülmüştü.

Buna ilişkin detaylar belli oldu. Bloomberg’in aktardığı habere göre Murat Taşçı, TCMB’nin yeni başekonomisti olarak göreve başladı.

MURAT TAŞÇI’NIN KARİYER GEÇMİŞİ

Taşçı, Koç Üniversitesi’nde Ekonomi lisans eğitiminin ardından Teksas Austin Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

2006-2023 yılları arasında Cleveland Fed’de görev yapan Taşçı, buradan Kıdemli Ekonomist pozisyonundayken ayrılarak JPMorgan’a geçti. JPMorgan’da yaklaşık üç yıl boyunca İcra Direktörü ve Kıdemli ABD Ekonomisti olarak çalıştı.

TCMB’YE GEÇİŞ SÜRECİ

Murat Taşçı, Kasım 2025’te TCMB’ye danışman olarak geldiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşım ilk olarak TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından beğenilmişti.