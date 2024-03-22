Merkez Bankası: Reel kesim güveni martta arttı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:32

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:32

Merkez Bankası, Mart 2024 dönemine ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1731 iş yerinin yanıtlarından elde edilmiş sonuçlara göre, 2024 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 104,4 seviyesinde gerçekleşti.

İMALATÇININ ÜFE BEKLENTİSİ AZALDI

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 54,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,0‘a gerilerken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1’e yükseldi.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ ARTTI

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.